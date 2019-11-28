Kendin yap dekorasyon projesi örnekleri

Dekoratif koyu renk duvar nasıl yapılır?Lacivertten arduvaza, siyahtan patlıcan moruna, koyu renkler çeşitlilik gösterir. Yaşam alanınız için doğru tonu bulmak için numune almayı ihmal etmeyin. Odanız küçük diye koyu renk duvarları göz ardı etmeyin. Küçük alanlara yükseklik ve duygu katabilirler. Büyük alanlarda ise sıcak ve samimi bir etki yaratabilirler. Koyu parlak bir boya kullanmak göz kamaştırıcı bir dokunuş sergilese de, duvardaki herhangi bir kusuru da belirgin hale getirebilir. Tablo asacağınız duvarda koyu renk kullanırsanız özellikle büyük beyaz arka fonu olan sanat eserleri daha fazla öne çıkacaktır. Vurgulu tonları tercih edin. Beyaz gibi siyah ve gri de çok yönlüdür ve birçok renkle uyum sağlar. Sofistike bir görünüm için metalik ve ahşap tonlar ekleyebilirsiniz. Beyaz tavanlar keskin, dikkat çekici bir kontrast yaratır.