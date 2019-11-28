Kendin yap dekorasyon projesi örnekleri
Kendin yap dekorasyon projeleriyle evinizi baştan yaratabilirsiniz hem de çok az bütçeyle. Kendin yap dekorasyon önerilerimiz arasında fayanslar nasıl boyanır, dekoratif duvar nasıl rafı nasıl yapılır, eski sandalyeler dekupaj yöntemiyle nasıl boyanır, eski koltukların yüzü nasıl değiştirilir, koyu renk duvarlar nasıl boyanır var. İşte kendin yap fikirlerimiz...
Kendin yap dekorasyon projeleri son yıllarda ev dekorasyonuyla ilgilenenler için şahane yöntemlerin geliştiği bir alan. Kendin yap dekorasyon önerileriyle küçük bütçelerle evinizde şık ve renkli alanlar yaratabilir, eski eşyalarınızı kendin yap fikirleriyle yenileyebilirsiniz. Kendin yap dekorasyon önerilerine fayansları boyama fikriyle başlayalım.
Eski fayanslar nasıl boyanır? Yeni fayans satın almak için imkanınız yoksa sade duvar fayanslarını su geçirmeyen fayans çıkartmaları ile yenileyebilirsiniz. Eğer çıkartmaları duş, küvet ya da lavabo gibi ıslak bir alanda uygulayacaksanız seçiminizin bu alana uygunluğunu ve su geçirmezliğini kontrol edin. Fayans alanını iyice temizleyin ve kurulayın. (Çıkartmalar dokulu alanlarda değil, sadece pürüzsüz fayanslar üzerinde iyi sonuç verirler.) Ardından çıkartmayı yapıştırın.
Dekoratif duvar rafı nasıl yapılır? İki adet dekoratif dirsek tahtası ya da köşebent ve bir raf alın, hepsini beyaza boyayın. Duvara köşebentlerin yerini işaretleyin, bir su terazisi kullanarak aynı hizada olup olmadıklarını kontrol edebilirsiniz. Vida deliklerini matkapla duvara açın ve dübelleri yerleştirin. Köşebentleri yerlerine vidalayın. Rafı köşebentlerin üzerine oturtun ve sağlamlaştırmak için vidalayın.
Dekoratif koyu renk duvar nasıl yapılır?Lacivertten arduvaza, siyahtan patlıcan moruna, koyu renkler çeşitlilik gösterir. Yaşam alanınız için doğru tonu bulmak için numune almayı ihmal etmeyin. Odanız küçük diye koyu renk duvarları göz ardı etmeyin. Küçük alanlara yükseklik ve duygu katabilirler. Büyük alanlarda ise sıcak ve samimi bir etki yaratabilirler. Koyu parlak bir boya kullanmak göz kamaştırıcı bir dokunuş sergilese de, duvardaki herhangi bir kusuru da belirgin hale getirebilir. Tablo asacağınız duvarda koyu renk kullanırsanız özellikle büyük beyaz arka fonu olan sanat eserleri daha fazla öne çıkacaktır. Vurgulu tonları tercih edin. Beyaz gibi siyah ve gri de çok yönlüdür ve birçok renkle uyum sağlar. Sofistike bir görünüm için metalik ve ahşap tonlar ekleyebilirsiniz. Beyaz tavanlar keskin, dikkat çekici bir kontrast yaratır.
Koltuk minderleri nasıl kaplanır? Koltuğu ters çevirin, kumaşı tutan zımba ve raptiyeleri bir pense yardımıyla çıkararak kılıfını sökün. Eski kılıfı şablon olarak kullanın ve boyutuna uygun olarak yeni bir kumaştan kılıf kesin. Yere ters olarak serin. Minderi üst kenarın ortasına yerleştirin. Karşı kenarları katlayın, kumaşı iyice gerin ve zımbalayın. Köşeleri katlayın ve aynı işlemleri diğer iki kenara da uygulayın.