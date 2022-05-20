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'Kendime uygun bulmadım' diyen Ceyda Düvenci ayrılık haberini açıkladı: İniş çıkışlarım var.

'Kendime uygun bulmadım' diyen Ceyda Düvenci ayrılık haberini açıkladı: İniş çıkışlarım var.

Kocaeli Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak katılan oyuncu Ceyda Düvenci, hayranlarıyla bir araya geldi. Hayatına dair Düvenci çeşitli açıklamalarda bulundu.

'Kendime uygun bulmadım' diyen Ceyda Düvenci ayrılık haberini açıkladı: İniş çıkışlarım var.

Oyuncu Ceyda Düvenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı.

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'Kendime uygun bulmadım' diyen Ceyda Düvenci ayrılık haberini açıkladı: İniş çıkışlarım var.

Kızı Melisa'nın serebral palsi hastası olduğunu söyleyen Düvenci, "Kızım Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası oldu." dedi.

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'Kendime uygun bulmadım' diyen Ceyda Düvenci ayrılık haberini açıkladı: İniş çıkışlarım var.

"Bu konuda eğitimler alıyorum ve seminerlere katılıyorum" diyen Düvenci "Melisa iyi ki benim kızım olmuş." ifadelerini kullandı. 

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'Kendime uygun bulmadım' diyen Ceyda Düvenci ayrılık haberini açıkladı: İniş çıkışlarım var.

Düvenci "Hayata dair ondan çok şey öğrendim. Onun hayatını en iyi hale getirip ölmek istiyorum. Tek korkum bunu başaramamak" dedi.

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