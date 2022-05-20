'Kendime uygun bulmadım' diyen Ceyda Düvenci ayrılık haberini açıkladı: İniş çıkışlarım var.
Kocaeli Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak katılan oyuncu Ceyda Düvenci, hayranlarıyla bir araya geldi. Hayatına dair Düvenci çeşitli açıklamalarda bulundu.
Oyuncu Ceyda Düvenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı.
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Kızı Melisa'nın serebral palsi hastası olduğunu söyleyen Düvenci, "Kızım Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası oldu." dedi.
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"Bu konuda eğitimler alıyorum ve seminerlere katılıyorum" diyen Düvenci "Melisa iyi ki benim kızım olmuş." ifadelerini kullandı.
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Düvenci "Hayata dair ondan çok şey öğrendim. Onun hayatını en iyi hale getirip ölmek istiyorum. Tek korkum bunu başaramamak" dedi.
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