'Kendilerini bir b.k sanmıyor' sözleriyle tepki toplayan Kerem Bürsin'e, Tuğba Yurt'tan tam destek!
Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin'in sinema söyleşisinde, "Yabancı oyuncular kendilerini bir b.k sanmıyor" demiş ve meslektaşlarından büyük tepki toplamıştı. Şarkıcı Tuğba Yurt ise söylediği sözlerle Bürsin'e destek oldu.
Geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz'la samimi bir şekilde sohbet ederken görüntülenen Kerem Bürsin katıldığı bir sinema söyleşisinde söylediği sözlerle dikkat çekmiş, meslektaşlarını kızdırmıştı.
Bürsin'in "Yabancı oyuncular, bizimkiler gibi kendilerini bir b.k sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" sözleri Şafak Sezer tarafından sertçe eleştirilmişti.
Son dönemin yükselen isimlerinden biri olan ve yeni şarkısı için hazırlık yapan Tuğba Yurt fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. Çekim heyecanını basın mensuplarıyla paylaşan güzel şarkıcı, Kerem Bürsin'e hak vererek şu sözleriyle destek oldu:
"Yıllarca Bursa Senfoni Orkestrasında çaldım. Birçok dünya starıyla da çalışma fırsatı buldum. Hiçbirinde egoya dair bir şey yok. Çok mütevaziler."