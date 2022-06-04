'Kendilerini bir b.k sanmıyor' sözleriyle tepki toplayan Kerem Bürsin'e, Tuğba Yurt'tan tam destek!

Son dönemin yükselen isimlerinden biri olan ve yeni şarkısı için hazırlık yapan Tuğba Yurt fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. Çekim heyecanını basın mensuplarıyla paylaşan güzel şarkıcı, Kerem Bürsin'e hak vererek şu sözleriyle destek oldu: