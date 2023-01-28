Kendi cenaze törenini düzenleyip bir anda ortaya çıktı! Törende olaylar çıktı
BREZİLYA’da cenaze uğurlama törenleri işi yapan bir kişi, cenazesine kimlerin katılacağını görmek amacıyla kendisi için sahte bir cenaze töreni düzenledi. Cenaze töreni için toplanan yakınları gözyaşı dökerken bir anda sahneye çıktı. Ondan sonra olaylar beklediği gibi gerçekleşmedi.
Dünyada pekçok kişi kendi cenazesinin nasıl olacağını merak eder ama Brezilya'da bir kişi, bu konuda merak etmekten fazlasını yaptı. 60 yaşındaki Baltazar Lemos, ölümünün ardından cenazesine hangi akrabalarının ve dostlarının katılacağını görmek üzere akıllara durgunluk veren bir yöntem buldu.
Lemos, sosyal medyada kendi ölüm ilanını yayınladı. Kendisi de bir cenaze organizatörü olan adam, ölümünün ardından yakınlarının tepkisini görmek için öldüğü yalanını uydurarak kendi cenaze törenini düzenlendi. Organizasyonunu üstlendiği bazı cenazelere sadece 2 kişinin katıldığını görünce çok üzüldüğünü ve kendi cenazesinin durumunu öğrenmek için bu adımı attığını anlatan Brezilyalı adam, Facebook'ta neşeli bir fotoğrafının bulunduğu ölüm ilanını yayınladı.
Lemos'un hasta olduğu konusunda bir bilgisi bulunmayan ailesi, ilanı görünce şoke oldu. Yeğeni hastaneye giderek adamın neden öldüğünü anlamaya çalıştı ama hastane kayıtlarında Lemos'a ait bir bilgiye rastlanmadı.
Ailesi gerçeği öğrence sinir krizi geçirdi
Ailesi ve tekerlekli sandalyede yaşayan yaşlı annesi ölüm haberiyle yıkılırken, Lemos'un memleketi Curitiba'da bir şapelde düzenlenen cenazede inanılmaz anlar yaşandı. Tören Lemos'un kendi hayatını anlatmasıyla başladı, adamın sesini ölümünden önce kaydettiğini sanan yakınları gözyaşlarına boğuldu.