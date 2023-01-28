Kendi cenaze törenini düzenleyip bir anda ortaya çıktı! Törende olaylar çıktı

Lemos, sosyal medyada kendi ölüm ilanını yayınladı. Kendisi de bir cenaze organizatörü olan adam, ölümünün ardından yakınlarının tepkisini görmek için öldüğü yalanını uydurarak kendi cenaze törenini düzenlendi. Organizasyonunu üstlendiği bazı cenazelere sadece 2 kişinin katıldığını görünce çok üzüldüğünü ve kendi cenazesinin durumunu öğrenmek için bu adımı attığını anlatan Brezilyalı adam, Facebook'ta neşeli bir fotoğrafının bulunduğu ölüm ilanını yayınladı.