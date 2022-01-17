Kendi 39 kolları ise 12 yaşında! Aydınlı çiftçi tıp tarihine geçti
AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 2008'de kollarını silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal (39), yaşamını 12 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Ağaçlarındaki zeytinleri çırpma makinesiyle toplayıp çuvallara doldurarak sırtında taşıyan ve Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, "Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" dedi.
AYDIN'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal (39), 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti.
Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran Topal'a kazadan 2 yıl sonra şans güldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel'in (23) iki kolu 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 7 saat süren ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi.
Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti.