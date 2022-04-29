Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor ama istekleri bezdirdi!
ABD'li ünlü model Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. Çekimlerin ardından Türkiye'de tekne tatili yapacak olan Jenner'in konaklama ve güvenlik konusundaki istekleri bezdirdi.
Son zamanların en popüler modellerinden Kendall Jenner, 7 yıl sonra ilk kez bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. 26 yaşındaki Amerikalı model, Türkiye'deki son gününde de tekne tatili yapacak.
Ünlü model, Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için kamera karşısına geçecek.
Üç gün Bodrum'da kalacağı öğrenilen model, ilk iki gün çekim yapacak, diğer gün ise tekne turuna çıkacak.
Her türlü önlem alınsın!
Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı olan dünyaca ünlü modelin, Bodrum'da özel korunaklı villa istediği konuşuluyor.