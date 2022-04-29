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Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor ama istekleri bezdirdi!

Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor ama istekleri bezdirdi!

ABD'li ünlü model Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. Çekimlerin ardından Türkiye'de tekne tatili yapacak olan Jenner'in konaklama ve güvenlik konusundaki istekleri bezdirdi.

Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor ama istekleri bezdirdi!

Son zamanların en popüler modellerinden Kendall Jenner, 7 yıl sonra ilk kez bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. 26 yaşındaki Amerikalı model, Türkiye'deki son gününde de tekne tatili yapacak.

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Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor ama istekleri bezdirdi!

Ünlü model, Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için kamera karşısına geçecek. 

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Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor ama istekleri bezdirdi!

Üç gün Bodrum'da kalacağı öğrenilen model, ilk iki gün çekim yapacak, diğer gün ise tekne turuna çıkacak.

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Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor ama istekleri bezdirdi!

Her türlü önlem alınsın!

Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı olan dünyaca ünlü modelin, Bodrum'da özel korunaklı villa istediği konuşuluyor. 

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