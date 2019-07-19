Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu
Ünlü model Kendall Jenner, moda çekimi için Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu. Jenner çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.
Instagram'da 113 milyon kişi tarafından takip edilen dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak şekilde poz verdi.
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"Günün en güzel kadını"
Güzel modelin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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Jenner'ın takipçileri de cesur fotoğrafa sessiz kalmadı.
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Jenner'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Gerçekten olağanüstü." yorumunu yaptı.
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