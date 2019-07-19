Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu

Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu

Ünlü model Kendall Jenner, moda çekimi için Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu. Jenner çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu - Sayfa 1

Instagram'da 113 milyon kişi tarafından takip edilen dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak şekilde poz verdi.

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Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu - Sayfa 2

"Günün en güzel kadını"
Güzel modelin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 

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Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu - Sayfa 3

Jenner'ın takipçileri de cesur fotoğrafa sessiz kalmadı.

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Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu - Sayfa 4

Jenner'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Gerçekten olağanüstü." yorumunu yaptı. 

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