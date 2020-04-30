Kendall Jenner NBA'deki eski sevgilileri nedeniyle çileden çıktı 'Cinsel organımı...'
Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile görüntülendi. Bir önceki sevgilisi de yine NBA'den Ben Simmons idi. Jenner, sevgililerini hep NBA'den seçince eleştirilerden kaçamadı.
Amerikalı model Kendall Jenner, NBA oyuncusu Ben Simmons'dan ayrılıp şimdi de NBA takımından Phoenix Suns forması giyen yıldız oyuncu Devin Booker ile beraber görüntülendi.
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Jenner, sevgililerini son zamanlarda sürekli olarak Amerikan Basketbol Ligi yıldızlarından seçince ise dikkatleri üzerine çekti.
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Kendall'a, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ''NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor'' şeklinde imalı bir yorumda bulunuldu.
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Kendall Jenner hakkındaki videolu paylaşım Twitter'da binlerce beğeni aldı ve benzer paylaşımlar yapılmaya başlandı.
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