Kendall Jenner: Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam

Kendall Jenner: Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam

Kendall Jenner, ailede kalçaları dolgun olmayan tek kişinin kendisinin olduğunu belirterek, "Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam' dedi.

Kendall Jenner: Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam - Sayfa 1

'Dünyanın en çok kazanan modeli' unvanının sahibi Kendall Jenner, The Telegraph’a verdiği demeçte, "Ablalarımın göğüsleri var, benim yok” dedi.

110
Kendall Jenner: Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam - Sayfa 2

Dünyaca ünlü 23 yaşındaki model, ablalarının daha seksi ve daha dolgun olduğunu ve onlar gibi yuvarlak hatlara sahip olmak istediğini açıkladı.

210
Kendall Jenner: Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam - Sayfa 3

Ablaları Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian gibi olmadığı için üzüldüğünü dile getiren Jenner şunları söyledi:

310
Kendall Jenner: Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam - Sayfa 4

"Hepimiz kardeşiz ve benim de onlar gibi seksi olmam gerekmez mi?" sözleriyle, daha çocuksu vücut hatlarına sahip olduğunu söyledi.

410