Kendall Jenner hamile mi annesi Kris Jenner'ın tweeti kafaları karıştırdı!
Dünyaca ünlü top model Kendall Jenner, annesi Kris Jenner'ın Twitter paylaşımı kafaları karıştırdı. Jenner'ın tweetinde biberon emojisi kullanması hamilelik iddialarını gündeme getirdi.
14 Şubat'ta basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşadığını ilan eden ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde "Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum" açıklamasını yapmıştı.
Daha önce de "Bazen yeğenlerimle oynamak çok eğlenceli geliyor, bazen de onlara 'Haydi, annenize gidin' diyorum" şeklinde konuşan Jenner'ın annesi Kris Jenner, Twitter paylaşımıyla dedikoduları alevlendirdi.
Jenner, Twitter hesabından biberon emojisi eklediği paylaşımına kızını etiketleyerek, "Bunu aldın" dedi. Jenner'ın bu hareketi 'hamilelik' dedikodularını alevlendirdi.
Annesinin gönderisine kayıtsız kalmayan ünlü model, "Bu hamilelik duyurusuna benziyor" diye yanıt verdi.