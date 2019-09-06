Kendall Jenner Danla Bilic'i işaret edip şikayet etti New York'ta restorantta karşılaştılar
YouTube fenomeni Danla Bilic, New York'ta Kendall Jenner tarafından güvenliklere şikayet edildi.
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen fenomen Danla Bilic, blogger arkadaşı Can Direkli ile beraber New York Moda Haftası'na katılmak için Amerika'ya gitti.
110
Bilic'in arkadaşı Can ile akşam yemeği için gittiği restorana dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sevgilisi ile beraber gelince ise olanlar oldu.
210
Kendall Jenner'ı sevgilisi ile beraber otururken telefonuyla video çekmek isteyen Danla Bilic, Jenner'a yakalandı ve Jenner, parmağı ile fenomeni işaret ederek güvenlik görevlilerine şikayet etti.
310
Güvenlik görevlilerine şikayet edilen Danla Bilic, herkesin başını yaktı ve güvenlik görevlileri restorandaki herkesin bir süre telefon kullanmamasını istedi.
410