Kendall Jenner dakikada servet kazandı

Geçen yılın en çok kazanan modeli Kendall Jenner'ın, Avustralya'da katıldığı açılış için dakikada 350 dolar, saatte 21 bin dolar yani 1 günde 500 bin dolar aldığı iddia edildi.

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Kendall Jenner, geçtiğimiz gün Avustralya'nın Sydney kentinde ünlü bir mağazanın açılışına katıldı.

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Kendall Jenner dakikada servet kazandı - Sayfa 2

Avustralya ve İngiliz basını, dünyaca ünlü modelin, sadece 24 saat içinde banka hesabına tam 500 bin dolar (2.8 milyon TL) eklediğini iddia etti.

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Kendall Jenner dakikada servet kazandı - Sayfa 3

Bu hesaplamaya göre Kendall Jenner, saatte 21 bin dolar, dakikada ise 350 dolar para kazandı.

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Kendall Jenner dakikada servet kazandı - Sayfa 4

Forbes dergisinin listesine göre de Kendall Jenner, Brezilyalı meslektaşı Gisele Bundchen'i tahtından etmişti.

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