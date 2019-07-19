Kendall Jenner çıplak fotoğrafıyla takipçilerinin yüreğini hoplattı
Dünyanın en çok para kazanan modellerinden biri olan Kendall Jenner, çıplak poz verdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Kendall Jenner çıplak fotoğrafıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Güzel model Kendall Jenner soyunarak, sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı.
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Instagram'da 113 milyon kişi tarafından takip edilen güzel model Kendall Jenner, soyunarak çektirdiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Jenner'ın paylaşımı kısa süre içerisinde 2 milyona yakın kişi tarafından beğenildi.
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Jenner çıplak fotoğrafına, "Lise öğrencisiyken sivilcem çıktığında evden çıkmazdım. Şimdi ise vüdudumdan memnunum." ifadelerini kullandı.
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Kendall Jenner kimdir?
Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 tarihinde Los Aangeles, ABD'de dünyaya gelmiştir. Kris Jenner ve Caitlyn Jnner çiftinin kızı olarak doğmuştır. Annesi tarafından ünlü model Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.
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