Kendall Jenner çıplak fotoğrafıyla takipçilerinin yüreğini hoplattı

Kendall Jenner kimdir?

Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 tarihinde Los Aangeles, ABD'de dünyaya gelmiştir. Kris Jenner ve Caitlyn Jnner çiftinin kızı olarak doğmuştır. Annesi tarafından ünlü model Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.