Kendall Jenner basketboldan vazgeçemiyor! Yeni sevgilisi de NBA'de oynuyor
Basketbolcu sevgilisi Ben Simmons'tan ayrılan Kendall Jenner, yeni aşkını da NBA'den buldu. Jenner, Los Angeles Lakers takımından basketbol yıldızı Kyle Kuzma ile beraber görüntülendi.
Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner sevgililerini NBA basketbolcularından seçmeye devam ediyor. Geçen yılın en çok kazanan modeli, NBA oyuncusu Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırmış ve Jenner Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Genç olduğu için ilişkilerini gözler önünde yaşamak istemediğini söyleyen Jenner, Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını vermişti.
Ancak o belki gerçekleşmedi ve bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini 2 ay önce bitiren ikiliden Jenner, üst üste üçüncü kez yeni sevgilisini NBA'den buldu.
Jenner önceki gün LA Lakers takımından basketbol yıldızı Kyle Kuzma (23) ile Malibu'da romantik bir tekne keyfi yaparken görüntülendi.