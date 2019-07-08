Kendall Jenner basketboldan vazgeçemiyor! Yeni sevgilisi de NBA'de oynuyor

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner sevgililerini NBA basketbolcularından seçmeye devam ediyor. Geçen yılın en çok kazanan modeli, NBA oyuncusu Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırmış ve Jenner Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.