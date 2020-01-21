Kenan Işık'ın sağlık durumunu eşi Beril Işık açıkladı artık iletişim kuruyor
Uzun bir süre bitkisel hayatta kalan Kenan Işık'tan sevindiren haber geldi. Eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.
2014 yılında gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya giren Kenan Işık, hastaneden çıktı, evde tedavisi devam ediyor. Son durumu ise herkes tarafından merak konusu olmuştu ki eşi Beril Işık'tan yeni bir açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Kenan Işık’ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi Beril Işık, son durumunu şu sözlerle anlattı:
"Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor.''
''Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."
Kenan Işık'a ne olmuştu?
Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu.