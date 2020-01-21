Kenan Işık'ın sağlık durumunu eşi Beril Işık açıkladı artık iletişim kuruyor

2014 yılında gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya giren Kenan Işık, hastaneden çıktı, evde tedavisi devam ediyor. Son durumu ise herkes tarafından merak konusu olmuştu ki eşi Beril Işık'tan yeni bir açıklama geldi.