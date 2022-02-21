Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl işte son durumuna ilişkin son haber arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı
Ünlü sunucu Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin kritik açıklama... 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi.
8 yıldır komada olan ekranların sevilen yüzü Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor yaptıktan sonra saunaya girdi. Saunanın ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilen Işık, beyin kanaması geçirerek hemen ameliyata alındı. Ameliyatın ardından komaya giren Kenan Işık yıllardır komadan çıkamadı. Sevenleri ise Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl olduğunu merak ediyor.
Özellikle ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programıyla hafızalara kazınan ve 21 Mart 2014 günü spor yaptıktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında spor yorumcusu Ozan Zeybek açıklamalarda bulundu.
Zeybek, Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
“Doktoru şunu söylüyor. 8 yıl olacak diyorum dile kolay. 8 yıl ne 8 hafta yatamazsın.
Ama şu var bakımı süper, Kenan Işık’ı nasıl görüyorsanız tertemiz, her gün sakal tıraşı yapılıyor. İyi besleniyor, böyle yatan hastalarda yara olur, zayıflama olur Kenan Işık bıraktığınız gibi. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor.