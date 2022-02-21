Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl işte son durumuna ilişkin son haber arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı

Ama şu var bakımı süper, Kenan Işık’ı nasıl görüyorsanız tertemiz, her gün sakal tıraşı yapılıyor. İyi besleniyor, böyle yatan hastalarda yara olur, zayıflama olur Kenan Işık bıraktığınız gibi. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor.