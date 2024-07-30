Kenan Işık'a veda! Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi, tabutun başındaki o kişi merak edildi...
10 yıldır komada olan sanatçı Kenan Işık dün hayatını kaybetti. Kenan Işık için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene Işık'ın yakınlarının yanı sıra Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ekrem İmamoğlu ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Işık'ın cenazesi yarın defnedilecek.
Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, 21 Mart 2014 günü spor sonrasında girdiği saunadan sonra beyin kanaması geçirmişti. Işık, bunun ardından ameliyata alınmış ve daha sonra komaya girmişti. 2014 yılında beyin kanaması geçiren Işık, 10 yıldır tedavi görüyordu. 17 yaşında tiyatro kariyerine adım atan Işık, eski adıyla ‘Kim Beş Yüz Milyar İster?’ olan yarışma programının sunucusu olarak geniş kitlelerce tanınmıştı.
Vefat eden usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Oyuncu Ali Düşenkalkar'ın sunuculuğunu yaptığı tören, Işık için saygı duruşuyla başladı.
Merak edilen o isim!
Sahnede tabutun başında bekleyen o isim de merak edildi.
O isim Kenan Işık'ın yıllardır yanında olan Fuat Toprak idi... Fuat Toprak sahnede bekledi ama konuşmak istemedi.