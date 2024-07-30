Kenan Işık'a veda! Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi, tabutun başındaki o kişi merak edildi...

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, 21 Mart 2014 günü spor sonrasında girdiği saunadan sonra beyin kanaması geçirmişti. Işık, bunun ardından ameliyata alınmış ve daha sonra komaya girmişti. 2014 yılında beyin kanaması geçiren Işık, 10 yıldır tedavi görüyordu. 17 yaşında tiyatro kariyerine adım atan Işık, eski adıyla ‘Kim Beş Yüz Milyar İster?’ olan yarışma programının sunucusu olarak geniş kitlelerce tanınmıştı.