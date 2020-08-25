Kenan İmirzalıoğlu'yla kontrole gitti hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile beraber doktor kontrolünden çıktığı anlarda görüntülendi. Kobal'ın hamile hali ilk kez görüntülenmiş oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal bebekleri için gün sayıyor. Hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi.Bir kız bebek bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Nişantaşı’nda özel bir kliniğe kontrole gitti.
TV100'ün haberine göre, klinikten el ele çıkan Kenan İmirzalıoğlu "Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" dedi. Sinem Kobal da "Her şey yolunda kontrole geldik" diye konuştu.
Öte yandan Kobal, kameralardan uzak, sağlıklı bir hamilelik geçirirken takipçileriyle iletişimini sosyal medyadan sağladı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hamilelik süreci boyunca yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin merakını gideren Sinem Kobal, hesabından yaptığı son paylaşımla doğal halini gözler önüne serdi.