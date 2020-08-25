Kenan İmirzalıoğlu'yla kontrole gitti hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!

TV100'ün haberine göre, klinikten el ele çıkan Kenan İmirzalıoğlu "Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" dedi. Sinem Kobal da "Her şey yolunda kontrole geldik" diye konuştu.