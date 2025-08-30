Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projede barol ortağı belli oldu! İşte o isim...

AFRA SARAÇOĞLU PRENSİPTE "EVET" DEDİ

Kulislerde ilk günden bu yana Afra Saraçoğlu'nun adı öne çıkıyordu. Saraçoğlu'nun, OGM Pictures'ın "Pera" dizisini bitirdikten sonra bir süre ana akım projelerde yer almama kararı aldığı iddia edilmişti. Ancak son gelen bilgilere göre genç oyuncu bu kararından vazgeçti ve prensipte "Abi" dizisine onay verdi.