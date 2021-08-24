Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi... 3 yılın ardından hayranlarına müjdeli haber!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu 3 yıldır televizyon dizilerine ara vermesinin ardından yeni bir projeyle ekranlara dönmeye karar verdi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi...
3 yıldır televizyon dizilerinde yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye karar verdi. İmirzalıoğlu, en son 2018 yılında "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisinde yer almıştı.
"Ezel", "Deli Yürek" gibi bir döneme damga vuran dizilerde yer alan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2018 yılından beri televizyon dizilerinde rol almıyordu. Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir sürenin ardından ekranlara dönme kararı aldı.
"Mahsusa Trablus"
Son dönemde "Kim Milyoner Olmak İster" sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarını heyecanlandıran bir projeyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
TRT’de başlayacak "Mahsusa Trablus" dizisi, yeni sezonda ekranlarda olacak.