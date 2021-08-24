Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi... 3 yılın ardından hayranlarına müjdeli haber!

"Ezel", "Deli Yürek" gibi bir döneme damga vuran dizilerde yer alan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2018 yılından beri televizyon dizilerinde rol almıyordu. Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir sürenin ardından ekranlara dönme kararı aldı.