Kenan İmirzalıoğlu'nun saç ektirdiği iddiası olay oldu 15 bin TL ödedi
Yeni baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kenan İmirzalıoğlu'nun saç ektirdiği iddiası şaşırttı.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili atılan iddia kafa karıştırdı.
İddiaya göre Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu Leven'te bir saç ekim merkezine gitti ve 15 bin TL'ye saç ektirdi. 46 yaşındaki İmirzalıoğlu yaptırdığı işlemin ardından 1 hafta boyunca hiç evden dışarı çıkmadı.
Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal ile kızları Alin'in 40'ı çıkınca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kolları sıvadı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu.