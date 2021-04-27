Kenan İmirzalıoğlu'nun yeniden ekranlara döneceği konuşulurken araya bir tatil girdi. İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve kızları Lalin ile beraber yaz sezonunu erken açtı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle de İstanbul'dan uzaklaşan ünlü çift soluğu Marmaris'te aldı.