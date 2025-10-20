Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisinin kadrosu belli oluyor! Babasını o isim canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni karakteri ve performansı şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, oyuncunun ekrana nasıl döneceğini ve "A.B.İ" dizisinin nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Dizinin ilk fragmanının da yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.