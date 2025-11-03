Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük estetik sırrı ortaya çıktı! Meğer genç görünmesinin sebebi buymuş...
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu'yla "Aile Bir İmtihandır (A.B.İ)" dizisinde başrolü paylaşıyor. Sosyal medyada ikilinin arasındaki yaş farkı üzerine yapılan olumsuz yorumların ardından İmirzalıoğlu'nun daha genç görünmek estetik dokunuşlar yaptırdığı iddiaları gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, botoks, dolgu ve cilt yenileme işlemleriyle yüzünü tazelediği, özellikle göz altı ve şakak bölgesinde daha dinamik bir görünüm elde ettiği öne sürülüyor.
Sosyal medyada "Yanında sevgilisi değil, abisi gibi duruyor" ve "Kenan Abi hâlâ karizmatik ama Afra'nın enerjisine yetişmek zor" şeklinde yapılan yorumların ardından ünlü oyuncunun görünümünü yenilemeye karar verdiği iddia edildi.
Hürriyet'in haberine göre, 51 yaşındaki İmirzalıoğlu, bıçak altına değil ancak "iğne altına" yatmayı tercih etti. Ünlü oyuncunun, cilt yenileme ve gençlik protokolü uygulamalarıyla yüzünü tazelediği ileri sürülüyor.