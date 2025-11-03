Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük estetik sırrı ortaya çıktı! Meğer genç görünmesinin sebebi buymuş...

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, her yaptığıyla gündeme geliyor. Sinem Kobal ile evliliklerinin de birçok kişi tarafından örnek olarak görüldüğü ünlü oyuncu, son zamanlarda rol aldığı yeni proje ile gündemde... Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu'yla "Aile Bir İmtihandır (A.B.İ)" dizisinde başrolü paylaşıyor. Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun, gelen yorumlardan etkilendiği ve cilt yenileme işlemleri yaptırdığı iddia edildi.