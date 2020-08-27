Kenan İmirzalıoğlu'nun arabası hırsızların hedefi oldu aracı yarım milyon değerinde

Posta'da yer alan habere göre, oyuncunun minibüsünün önünde markanın kırmızı renkte bir logosu olmalıydı. Ancak İmirzalıoğlu'nun aracındaki bu parça sökülmüş halde görüntülendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu tür otomobil parçalarını toplayan hırsızların kurbanı olduğu ortaya çıktı.