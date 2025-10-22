Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı!
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, rol aldığı projelerin her biriyle dikkatleri üzerine çekerken, bu sefer de yeni projesi ile çok konuşulmaya başlandı. ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan "Aile Bir İmtihandır" dizisinde başrolü oynayacak Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına alacağı ücret belli oldu. O miktarı duyanların ağzı açık kaldı.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, rol aldığı tüm projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla akıllarda kalmayı başarıyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile örnek bir aile tablosu göstermesiyle de sık sık konuşulan İmirzalıoğlu, son olarak yer aldığı proje olan ATV'de yayınlanacak 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde bölüm başına alacağı ücretle yeniden gündeme geldi. Miktarı duyanların dudağı uçukladı.
ATV ekranlarında yayınlanacak "Aile Bir İmtihandır" dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapım OGM Pictures imzası taşırken, dizinin ekran tarihi henüz belli olmadı.
İŞTE İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞINA ALACAĞI ÜCRET
Kenan İmirzalıoğlu'nun ise dizide alacağı ücret açıklandı. İmirzalıoğlu'nun bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı öğrenildi.
YAŞ FARKI TARTIŞMASI GÜNDEMDE
Öte yandan 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ve 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partnerliği, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Aralarındaki yaş farkının ekran uyumuna nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu. Ancak yapım ekibi, güçlü senaryo ve karakter derinliğiyle bu farkın avantaja dönüşeceğine inanıyor.