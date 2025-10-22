Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, rol aldığı tüm projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla akıllarda kalmayı başarıyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile örnek bir aile tablosu göstermesiyle de sık sık konuşulan İmirzalıoğlu, son olarak yer aldığı proje olan ATV'de yayınlanacak 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde bölüm başına alacağı ücretle yeniden gündeme geldi. Miktarı duyanların dudağı uçukladı.