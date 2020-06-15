Kenan İmirzalıoğlu'ndan 5 aylık hamile Sinem Kobal'a 54 bin TL'lik jest

Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan İmirzalıoğlu, 54 bin TL’yi peşin verdi. Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı.