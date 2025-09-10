Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal düğün sonrası tatilde! Ailecek çıktılar...

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Sinem Kobal, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.