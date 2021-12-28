Kenan İmirzalıoğlu ve Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i korona oldu dizi durdu
Ünlüler dünyası korona ile sarsılıyor! Şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, koronavirüse yakalandı. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol Demir'i oynayan Murat Ünalmış'ın da korona olduğu öğrenildi.
Son dönemde ünlüler camiasında özellikle de oyuncular arasında koronavirüs dalgası başladı, dizi çekimleri ve setler iptal oldu ve dizilerin yayın tarihleri değişti. Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi. İmirzalıoğlu'nun Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi. Bu haberin ardından bir hastalık haberi de oyuncu Murat Ünalmış'tan geldi.
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Murat Ünalmış, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla iligli açıklama yapan oyuncu, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin" dedi.
"Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin"
40 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Oyuncu paylaşımında "İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ünalmış, "Sevgili dostlar. Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.