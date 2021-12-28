Kenan İmirzalıoğlu ve Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i korona oldu dizi durdu

Son dönemde ünlüler camiasında özellikle de oyuncular arasında koronavirüs dalgası başladı, dizi çekimleri ve setler iptal oldu ve dizilerin yayın tarihleri değişti. Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi. İmirzalıoğlu'nun Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi. Bu haberin ardından bir hastalık haberi de oyuncu Murat Ünalmış'tan geldi.