Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve oyuncu eşi Sinem Kobal bebeklerinin ismine karar verdi. İmirzalıoğlu "Sinem açıklasın" dedi.
Deli Yürek, Ezel gibi bir zamanların popüler dizilerinde oynadığı roller ile adını duyurmayı başaran Kenan İmirzalıoğlu kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere takıldı.
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Keyfi yerinde olan 46 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya cevap verdi.
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"İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz." dedi.
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Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal’ın, kızına hangi ismi koyacağı merak konusuydu. UçanKuş TV'nin iddiasına göre Sinem Kobal kızının adını “Lalin” koyacak.
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