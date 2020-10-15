Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu!

Deli Yürek, Ezel gibi bir zamanların popüler dizilerinde oynadığı roller ile adını duyurmayı başaran Kenan İmirzalıoğlu kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere takıldı.