Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin'e ilk olarak bakın neler öğretecek eşine övgüler yağdırdı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin'i geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. İmirzalıoğlu, kızı Lalin hakkında bakın neler anlattı.
2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz kasım ayında ilk bebeği Lalin'i kucağına aldı. Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen başarılı oyuncu ve sunucu, Esquire dergisine samimi açıklamalarda bulundu.
Çocuktan sonra empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, şunları söyledi:
"Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur.''
''Karşısına hep iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum. Bizim artık üç kişilik bir dünyamız var. Birlik ve bütünlük duygumuz gelişti."
46 yaşındaki oyuncu, 2016'da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şu ifadeleri kullandı:
"Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel.''