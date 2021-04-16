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Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin için Sinem Kobal'a benziyor demişti işte Lalin bebek

Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin için Sinem Kobal'a benziyor demişti işte Lalin bebek

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bebekleri Lalin ile beraber Tarabya'da görüntülendi. Kobal, kızıyla fotoğrafını Instagram'da da paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin için Sinem Kobal'a benziyor demişti işte Lalin bebek

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, 2016 yılında evlendiler. Ünlü çift, geçtiğimiz sene ekim ayında ise evliliklerini kızları Lalin ile taçlandırdı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

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Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin için Sinem Kobal'a benziyor demişti işte Lalin bebek

Lalin'in doğumunun ardından Sinem Kobal pek kameraların objektifine takılmasa da Kenan İmirzalıoğlu, basın mensuplarıyla konuşmalarında hep kızının annesine benzediğini dile getirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin için Sinem Kobal'a benziyor demişti işte Lalin bebek

Babasının "Genel olarak annesine benziyor ama bakışları aynı ben" dediği Lalin, merak ediliyordu.

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Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin için Sinem Kobal'a benziyor demişti işte Lalin bebek

Gözde çift, dün kızlarını alıp Tarabya'da arkadaşlarının demirli teknesinde güzel havanın keyfini çıkardı.

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