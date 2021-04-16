Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, 2016 yılında evlendiler. Ünlü çift, geçtiğimiz sene ekim ayında ise evliliklerini kızları Lalin ile taçlandırdı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.