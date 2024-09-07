BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! ATV yerine gelen ismi açıkladı

|
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! ATV yerine gelen ismi açıkladı

ATV’de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sunucu değişikliği yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu, programı bıraktı. Bakın yerine kim geldi

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! ATV yerine gelen ismi açıkladı

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i 5 yıldır sunuyordu. İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019’dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti.

15
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! ATV yerine gelen ismi açıkladı

Yarışmanın yeni sunucusu belli oldu.

25
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! ATV yerine gelen ismi açıkladı

Programın yeni sunucusu aynı kanalda Alan adlı yarışma programını sunan Oktay Kaynarca oldu.

35
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! ATV yerine gelen ismi açıkladı

Yapılan duyuruda "Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyonar İster atv'de denildi.

45