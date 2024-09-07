Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! ATV yerine gelen ismi açıkladı
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ATV’de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sunucu değişikliği yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu, programı bıraktı. Bakın yerine kim geldi
Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i 5 yıldır sunuyordu. İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019’dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti.
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Yarışmanın yeni sunucusu belli oldu.
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Programın yeni sunucusu aynı kanalda Alan adlı yarışma programını sunan Oktay Kaynarca oldu.
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Yapılan duyuruda "Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyonar İster atv'de denildi.
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