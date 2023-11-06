Kenan İmirzalıoğlu itiraflarda bulundu: Rabbim aklımı aldı
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Sinem Kobal'ın romantik açıklamalarından sonra eşi Kenan İmirzalıoğlu da aşk dolu itiraflarda bulundu.
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.
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2016'da dünyaevine girdiği eşi Sinem Kobal'a ilk değil; dördüncü görüşte vurulduğunu açıklayan yakışıklı oyuncu, sözleriyle sosyal medyayı salladı.
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Aşkını ilan eden Kenan İmirzalıoğlu şunları söyledi:
"Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken.
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Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış, olayın başlaması benimle oluyor.
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