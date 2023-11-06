BIST 7.884
DOLAR 28,43
EURO 30,58
ALTIN 1.815,15

Kenan İmirzalıoğlu itiraflarda bulundu: Rabbim aklımı aldı

|
Kenan İmirzalıoğlu itiraflarda bulundu: Rabbim aklımı aldı

Sinem Kobal'ın romantik açıklamalarından sonra eşi Kenan İmirzalıoğlu da aşk dolu itiraflarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu itiraflarda bulundu: Rabbim aklımı aldı

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.

110
Kenan İmirzalıoğlu itiraflarda bulundu: Rabbim aklımı aldı

2016'da dünyaevine girdiği eşi Sinem Kobal'a ilk değil; dördüncü görüşte vurulduğunu açıklayan yakışıklı oyuncu, sözleriyle sosyal medyayı salladı.

210
Kenan İmirzalıoğlu itiraflarda bulundu: Rabbim aklımı aldı

Aşkını ilan eden Kenan İmirzalıoğlu şunları söyledi:

"Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken.

310
Kenan İmirzalıoğlu itiraflarda bulundu: Rabbim aklımı aldı

Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış, olayın başlaması benimle oluyor.

410