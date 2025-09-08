Kenan İmirzalıoğlu düğünde coştu! Onu hiç böyle görmediniz
Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ın düğününde kurtlarını döktü. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntüler, görenleri keyiflendirdi. Onu ilk defa böyle dans ederken görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o neşeli anlar...
Ünlü ve başarılı oyuncu Kenan İmirzalığlu, he yaptığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 'Milyoner' yarışmasındaki başarılı sunuculuğuyla da beğeni toplayan İmirzalıoğlu, genel olarak ciddi duruşuyla biliniyor. Yakışıklı oyuncu, eşi Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ın düğününde ettiği dansla görenleri şaşırttı. İşte o eğlenceli anlar...
Oyuncu Sinem Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal, sevgilisi Katie Christie ile evlendi. Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun düğünde Erik Dalı ile oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
2016 yılında dünyaevine giren ve evliliklerini iki çocukla taçlandıran oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu birliktelikleriyle sık sık adlarından söz ettiriyor.
Attıkları her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ikili, bu kez 'Erik Dalı' performanslarıyla gündeme geldi.