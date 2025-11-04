Kenan İmirzalıoğlu dudak uçuklatan kazancını bakın neye ve nereye yatırıyormuş...

ATV ekranlarında yayınlanacak Aile Bir İmtihandır dizisinin hazırlıkları sürerken, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapımın ekran tarihi henüz açıklanmadı. Şimdilerde yeni dizisi için sette olan İmirzalıoğlu'nun dizide bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı daha önce gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun bu kazancını nasıl değerlendirdiği, yeni bir gelişmeyle ortaya çıktı.