Kenan İmirzalıoğlu dudak uçuklatan kazancını bakın neye ve nereye yatırıyormuş...
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi için setlere döndüğü bir dönemde, oyuncunun kazancını gayrimenkul yatırımlarına yönlendirdiği ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun sevetini akıttığı o il...
Kenan İmirzalıoğlu, setlere dönmeye hazırlanırken servetini gayrimenkule yönlendirdi.
ATV ekranlarında yayınlanacak Aile Bir İmtihandır dizisinin hazırlıkları sürerken, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapımın ekran tarihi henüz açıklanmadı. Şimdilerde yeni dizisi için sette olan İmirzalıoğlu'nun dizide bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı daha önce gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun bu kazancını nasıl değerlendirdiği, yeni bir gelişmeyle ortaya çıktı.
SERVETİNİ GAYRİMENKULE YÖNLENDİRDİ
Ünlü oyuncunun son dönemde kazancını ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırımlarına yönlendirdiğini ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun özellikle Balat ve Tarlabaşı bölgelerinde çok sayıda mülk sahibi olduğu ve bu alanlarda ciddi yatırımlar yaptığı biliniyordu. Ünlü ismin şimdi ise yatırım yapmak için rotasını çevirdiği bölge belli oldu.
O İLİ TERCİH ETTİ
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi için setlere döndüğü bir dönemde, oyuncunun kazancını gayrimenkul yatırımlarına yönlendirdiği ortaya çıktı.
İmirzalıoğlu'nun Balat ve Tarlabaşı bölgelerinde çok sayıda mülk sahibi olduğu ve bu alanlarda ciddi yatırımlar yaptığı biliniyordu. Şimdi ise yatırım yapmak için rotasını Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerine çevirdiği öne sürülüyor.