Kenan İmirzalioğlu baba olmaya hazırlanıyor Burak Özçivit'ten tüyolar alıyor

Kenan İmirzalioğlu baba olmaya hazırlanıyor Burak Özçivit'ten tüyolar alıyor

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu ve eşi Sinem Kobal Etiler'de görüntülendi. Basına mutluluk pozları veren gözde çift, özel açıklamalarda bulundu.

Kenan İmirzalioğlu baba olmaya hazırlanıyor Burak Özçivit'ten tüyolar alıyor - Sayfa 1

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden onlar.

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Kenan İmirzalioğlu baba olmaya hazırlanıyor Burak Özçivit'ten tüyolar alıyor - Sayfa 2

3 yıl önce nikah masasına oturan Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal, Etiler’de görüntülendi.

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Kenan İmirzalioğlu baba olmaya hazırlanıyor Burak Özçivit'ten tüyolar alıyor - Sayfa 3

Yemek sonrası basına poz veren çift, özel açıklamalarda bulundu.

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Kenan İmirzalioğlu baba olmaya hazırlanıyor Burak Özçivit'ten tüyolar alıyor - Sayfa 4

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Hafta sonu güzel bir akşam yemeği yedik. Evimize gidiyoruz" dedi.

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