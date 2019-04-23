Kenan İmirzalioğlu baba olmaya hazırlanıyor Burak Özçivit'ten tüyolar alıyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu ve eşi Sinem Kobal Etiler'de görüntülendi. Basına mutluluk pozları veren gözde çift, özel açıklamalarda bulundu.
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden onlar.
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3 yıl önce nikah masasına oturan Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal, Etiler’de görüntülendi.
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Yemek sonrası basına poz veren çift, özel açıklamalarda bulundu.
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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Hafta sonu güzel bir akşam yemeği yedik. Evimize gidiyoruz" dedi.
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