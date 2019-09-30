Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in DJ Maga ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı!
Kenan Doğulu'yla evliliğinde sıkıntılar yaşayan Beren Saat'in DJ Maga itirafının üzerine beraber yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
2014 Yılında romantik bir düğünle dünyaevine giren Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evliliklerindeki çatlaklar hızla büyüyor. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolandığı aşikar olan çiftten Beren Saat, Kenan Doğulu'ya ''Masumiyetini kaybettin'' diyerek aldatıldığını sinyalini vermiş, Fransız DJ Maga ile bir gece klübünde görüntülenmişti.
Fransız DJ'in yanındaki kişinin Beren Saat olup olmadığı uzun bir süre konuşulmuş ve tartışılmıştı ki Saat, bu tartışmalara da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itiraf ile son noktayı koydu.
Yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile gecelerde görüntülenen Beren Saat'e olay fotoğraftaki kişinin kendisi olup olmadığı sorulduğunda ''Evet o fotoğraftaki benim'' diyerek itiraf etti.
Bir gece klübünde samimi bir şekilde DJ Maga ile yakalanan Beren Saat'in olay fotoğrafının ardından ise eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine katılmayarak Maga'nın peşinden Çeşme'ye gittiği iddia edilmişti ki bu iddia da doğru çıktı.