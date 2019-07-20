Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu Beren Saat'in konsere gelmemesini bakın nasıl açıkladı

Ali Sunal ve hamile eşi Nazlı Kurbanzade de oradaydı: Hamile eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte Kenan Doğulu konserine gelen Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sunal, "Bebeği Kenan amcasıyla tanıştırmaya getirdim" şeklinde konuşan Sunal doğacak olan çocuğu için isim konusunda eşiyle anlaşamadıklarını ifade ederek "Şaşkın ve heyecanlı şekilde bekliyoruz. İsim düşündük tartışıyoruz. Doğunca netleşecek" dedi.