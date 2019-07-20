Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu Beren Saat'in konsere gelmemesini bakın nasıl açıkladı
Uzun zamandır boşanacakları söylenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti hakkındaki iddialara Serpil Doğlulu cevap verdi. Kenan Doğulu, dün gece Bodrum Antik Kent'te konser verdi, Beren Saat ise konseri izlemeye gelmedi.
Dün gece Bodrum Antik Kent'te sahne alan Kenan Doğulu'yu izlemeye birçok ünlünün yanı sıra annesi Serpil Doğulu da geldi. Gözler Beren Saat'i aradı fakat güzel oyuncu eşi Doğulu'yu izlemeye gelmedi. Uzun zamandır haklarında boşanma iddiaları dilden dile dolanan çiftin ayrılık haberlerine ise anne Doğulu son noktayı koydu.
Doğulu, konser alanına girer girmez kız kardeşi Canan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu da geldi. Serpil Doğulu, oğlu ve Beren Saat'in boşanma haberlerine de açıklık getirdi. Kenan Doğulu'yu Bodrum'da yaşayan annesi Serpil Doğulu oğlunun konserini en ön sıralardan izledi.
Beren Saat'in konsere gelmemesi hakkında konuşan Doğulu, "İşleri vardır, öyle olması gerekiyordur" dedi. Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılacak iddialarına cevap veren Serpil Doğulu konuya son noktayı koyarak "Hayır kesinlikle ayrılmayacaklar. Söylenenler, konuşulanlar yalandan öte değil. Öyle bir şeyleri yok" dedi.
Ali Sunal ve hamile eşi Nazlı Kurbanzade de oradaydı: Hamile eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte Kenan Doğulu konserine gelen Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sunal, "Bebeği Kenan amcasıyla tanıştırmaya getirdim" şeklinde konuşan Sunal doğacak olan çocuğu için isim konusunda eşiyle anlaşamadıklarını ifade ederek "Şaşkın ve heyecanlı şekilde bekliyoruz. İsim düşündük tartışıyoruz. Doğunca netleşecek" dedi.