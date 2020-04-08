Kenan Doğulu'dan duygusal not 'Bu aralar dünya biraz tatsız ama...'
Kenan Doğulu, sosyal medya hesabı Instagram'dan bu kez 1987'de vefat eden babası Yurdaer Doğulu için paylaştı.
Son olarak eşi Beren Saat'e dair yaptığı iltifatlarla adından söz ettiren Kenan Doğulu, bu kez sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Yurdaer Doğulu için duygusal bir paylaşım yaptı. 1987'de vefat eden babasını anan Doğulu, şunları yazdı:
''Canım babacığım, Bir senem daha sensiz geçti. Bu aralar dünya biraz tatsız ama sağlıklı ve neşeli günler yakındır diye umuyoruz. Müzik müzik müzik, aklımız fikrimiz müzik, bıraktığın yerden ileri doğru yürümeye çalışıyoruz.''
''2020 biraz sert başladı ama insanlığın kendine bir çekidüzen vermeye ihtiyacı vardı galiba. Bedeli biraz ağır oluyor ama ihmal edip önceliğimizden uzaklaştırdığımız bazı şeylerin kıymetini anladık.''
''Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Senin için Ozan’la bestelediğimiz şarkımız 'Bugünüm Sensiz Geçti'yi söylüyorum.''