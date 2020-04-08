Kenan Doğulu'dan duygusal not 'Bu aralar dünya biraz tatsız ama...'

Son olarak eşi Beren Saat'e dair yaptığı iltifatlarla adından söz ettiren Kenan Doğulu, bu kez sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Yurdaer Doğulu için duygusal bir paylaşım yaptı. 1987'de vefat eden babasını anan Doğulu, şunları yazdı: