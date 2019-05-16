Kenan Doğulu'dan boşanacak olan Beren Saat'e sürpriz isimden destek!
Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, son zamanlarda sıkça boşanma iddialarıyla gündeme geliyor. Bu iddiaları ise Beren Saat'in Instagram paylaşımları alevlendiriyor.
2014 Yılında Amerika'da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinde kriz olduğu sıkça konuşulur bir hal aldı. Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında açıklama yapsa da aynı dakikalarda Beren Saat'in eski sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafı koyması kafaları yeniden karıştırdı.
Kenan Doğulu boşanma iddialarını, "Beren zaten sette ve çok yoğun yaptığınız her haber ister istemez insanı üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İşimizde gücümüzdeyiz sorunumuz yok keyfimiz yerinde." diyerek yalanlamıştı.
Beren Saat ise Kenan Doğulu bu açıklamayı yaparken sosyal medyaya eski sevgili Efe Güray ile fotoğrafını koyarak altına 'kalp' emojisi koyarak kafaları karıştırmıştı.
Efe Güray'ın annesi Nil Ayata'dan Beren Saat'e destek geldi. Nil Ayata, Beren Saat'in paylaştığı fotoğrafın altına, "Seni çok seviyorum güzel kızım. Oğlum doğumuyla bana en güzel anneler günü hediyesini vermişti. Ne yazık ki artık sadece kalbimizde..." notunu düştü.