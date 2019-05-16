Kenan Doğulu'dan boşanacak olan Beren Saat'e sürpriz isimden destek!

Efe Güray'ın annesi Nil Ayata'dan Beren Saat'e destek geldi. Nil Ayata, Beren Saat'in paylaştığı fotoğrafın altına, "Seni çok seviyorum güzel kızım. Oğlum doğumuyla bana en güzel anneler günü hediyesini vermişti. Ne yazık ki artık sadece kalbimizde..." notunu düştü.