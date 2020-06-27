Kenan Doğulu'dan Beren Saat ile boşanma açıklaması evi terk etti demişlerdi
YENİKAPI'daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde "Park et Seyret" konserinde Kenan Doğulu, sahne aldı. Doğulu, Beren Saat ile boşanma açıklamasında da bulundu.
Koronavirüs salgını tüm hayatı durdurmuşken 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle konserlerde yavaş yavaş yapılmaya başlandı ve dün akşam İstanbul Yenikapı'daki Açıkhava Gösteri Merkezi'nde "Park et Seyret" etkinlikleri başladı.
Dün akşam ilk konser için sahneye çıkan Kenan Doğulu, kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarıyla da sohbet etti. Geçtiğimiz hafta eşi Beren Saat ile yine haklarında boşanacaklarına dair haberler çıkan Doğulu, bu iddialara cevap verdi.
Bu konu hakkında konuşan Doğulu, "Kardeşlerim, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine inanmayın. Lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar bu haberlere üzülüyor" dedi.
Kenan Doğulu, konser provasına yaklaşık değeri 1 milyon lirayı bulan 1962 model Cadillac aracıyla geldi. Doğulu'nun isminin ilk 3 harfinden (KEN) oluşan plakasıyla dikkat çeken aracına konser ekibi yoğun ilgi gösterdi.