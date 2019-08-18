Kenan Doğulu Muğla'yı coşturdu İbrahim Tatlıses göndermesi olay oldu

Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen Kenan Doğulu konserine katılım yoğun oldu. Doğulu, sevilen şarkılarını mekanı dolduran dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalıp, eski ve yeni albümündeki şarkıları seslendiren Doğulu, elindeki mendili sallayarak, dans etti.