Kenan Doğulu Muğla'yı coşturdu İbrahim Tatlıses göndermesi olay oldu
45 yaşındaki şarkıcı Kenan Doğulu, özel hayatı her ne kadar sallantıda olsa da yaz boyunca verdiği açık hava konserlerine tam gaz devam ediyor.
Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen Kenan Doğulu konserine katılım yoğun oldu. Doğulu, sevilen şarkılarını mekanı dolduran dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalıp, eski ve yeni albümündeki şarkıları seslendiren Doğulu, elindeki mendili sallayarak, dans etti.
Şarkı bittikten sonra Doğulu, "Mendil sallamayı İbrahim Tatlıses'ten öğrendim" diyerek, hayranlarını güldürdü. Konser sonunda bir grup, Kenan Doğulu'yu yakından görmek için bekledi.
Doğulu da kulisinden çıkıp, sevenlerinin yanına gelerek, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayranları, kendilerini kırmayan Doğulu'yu tezahürat ve alkışlar eşliğinde kulise uğurladı.
Kenan Doğulu, 'Açık Hava Yaz Konserleri'ne 27 Eylül'de Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 28 Eylül'de ise İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu sahneleriyle devam edecek.