Kenan Doğulu Beren Saat'in doğum gününde gelenek bozmadı duygusal not

Kenan Doğulu Beren Saat'in doğum gününde gelenek bozmadı duygusal not
Beren Saat ve Kenan Doğulu, evliliklerindeki mutluluğu yeniden yakaladı. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününde Instagram hesabından paylaşım yaptı, romantik notu herkesin dikkatini çekti.
Geçtiğimiz yıl evliliklerinde sürekli olarak kriz yaşayan hatta evliliklerine ihanetin karıştığı söylenen Kenan Doğulu ve Beren Saat, artık mutlu günler yaşıyor. Son olarak evliliklerinde bir sorun olmadığını ve çıkan ayrılık haberlerine yalnızca gülüp geçtiklerini söyleyen Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününde geleneğini bozmadı.
Kenan Doğulu, Beren Saat'in doğum günü için sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaptı. Doğulu'nun paylaşımında en dikkat çeken ise paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not oldu. Romantik bir paylaşım yapan Doğulu, eşi için iyi dileklerini yazdı.
Doğulu, paylaşımında Beren Saat'in fotoğraflarını paylaşarak şunları yazdı:
''Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün.''
Kenan Doğulu, Beren Saat'in doğum günü için geçtiğimiz yıllarda da paylaşımda bulunmuş, Doğulu, artık bunu neredeyse bir gelenek haline getirmişti.