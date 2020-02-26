Kenan Doğulu Beren Saat'in doğum gününde gelenek bozmadı duygusal not

Doğulu, paylaşımında Beren Saat'in fotoğraflarını paylaşarak şunları yazdı:

''Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün.''