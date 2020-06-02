Kenan Doğulu Beren Saat'in doğum günü kutlamasını beğenmedi sıfır tepki

Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliği tam düzeldi derken Saat, yine sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz sene eşi Kenan Doğulu için ''Masumiyetini kaybettin'' diyerek paylaşım yapan Saat, bu sene Doğulu'nun doğum günü için yaptığı paylaşımda yine şaşırttı.