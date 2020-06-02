Kenan Doğulu Beren Saat'in doğum günü kutlamasını beğenmedi sıfır tepki
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü için Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kenan Doğulu, Beren Saat'in paylaşımını ise beğenmedi.
Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliği tam düzeldi derken Saat, yine sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz sene eşi Kenan Doğulu için ''Masumiyetini kaybettin'' diyerek paylaşım yapan Saat, bu sene Doğulu'nun doğum günü için yaptığı paylaşımda yine şaşırttı.
Instagram hesabından Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, altına şu notu yazmıştı:
"Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol oldun hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk.''
''Karantina günlerden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun..."
''Masumiyetini kaybettin'' sözlerinin ardından ''Beceremediğimiz evlilik olsun'' sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Beren Saat'in paylaşımı yine çok konuşuldu.