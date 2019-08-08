Kenan Doğulu Beren Saat'i Aslı İşler ile aldatmış! Aids iddiası da şoke etmişti

Takip etmemesine rağmen fotoğrafını beğendi: Tam bir Kenan Doğulu hayranı olan Aslı İşler, Doğulu'yu yakından takip ediyor. Sosyal medya hesabı Instagram'dan da Doğulu'yu takip eden İşler'i ise Doğulu, takip etmemesine rağmen İşler'in bir fotoğrafını beğendiği ortaya çıktı.