Kenan Doğulu Beren Saat arasında buzlar eridi el ele görüntülendiler
Evliliklerindeki krizi atlatan Beren Saat ve Kenan Doğulu ikilisi, uzun bir aradan sonra ilk kez el ele görüntülendi. İhanetle evliliklerinin sarsıldığı iddiaları ise havada kaldı.
Kenan Doğulu ve Beren Saat arasında uzun bir süredir devam eden kriz sonunda bitti. Evliliklerine bir şans daha tanıyan ikili, uzun bir aranın ardından ilk kez el ele görüntülendi. Basın mensuplarına sıcak tavırlarıyla dikkat çeken ikili, oldukça mutlu gözüküyordu.
Dün akşam birlikte oyuna giden Kenan Doğulu ve Beren Saat mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan ikili sadece 'iyi akşamlar' demekle yetindi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldığı haberler hakkında açıklama yapmıştı.
Uçankuş'a konuşan Doğulu, "Yok öyle bir şey arkadaşlar. 50 bin kere söyledim. İnsanlar da üzülüyorlar böyle şeyleri duyunca. Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz. Artık yakınlarımız arayıp sormuyor, geçti o işler. Evlendiğimiz ilk günden beri sürekli... Plan yaptık, Sevgililer Günü'nde Beren ile beraberiz" ifadelerini kullanmıştı.