Kenan Doğulu Atiye için bakın neler söyledi Beren Saat'in sevişme sahnesi olay olmuştu
Netflix'te yayımlanan Atiye dizisine Beren Saat'in rol arkadaşı Metin Akdülger'le sevişme sahnesi damga vurunca gözler eşi Kenan Doğulu'ya çevrilmişti. Herkesin merak ettiği yorum Doğulu'dan geldi.
2019'un başlarında evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezinmeye başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun arası geçtiğimiz haftalarda tamamen düzelmiş, ikili beraber çıktıkları aşk tatilinin dönüşünde kol kola görüntülenmişti.
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Hem evlilik hayatını düzene sokan hem de yeni dizisi Atiye'den aldığı geri dönüşlerle mutluluğu yeniden yakalayan Beren Saat'in ise başarılı oyunculuğu konuşulurken Atiye dizinde rol arkadaşı Metin Akdülger ile sevişmesi olay olmuştu.
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Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun Atiye'deki sevişme sahnesi için ne diyeceği merak konusu olmuşken Doğulu'dan yorum geldi.
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Atiye'de sergilediği oyunculuk ile adından övgülerle bahsettiren Beren Saat'e eşinden de destek geldi. Doğulu, eşine şu sözlerle övgüler yağdırdı:
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