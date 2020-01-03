Kenan Doğulu Atiye için bakın neler söyledi Beren Saat'in sevişme sahnesi olay olmuştu

Hem evlilik hayatını düzene sokan hem de yeni dizisi Atiye'den aldığı geri dönüşlerle mutluluğu yeniden yakalayan Beren Saat'in ise başarılı oyunculuğu konuşulurken Atiye dizinde rol arkadaşı Metin Akdülger ile sevişmesi olay olmuştu.