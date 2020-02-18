'Ken Bebek' Rodrigo Alves estetik sonrası halini takipçileriyle paylaştı!
Geçirdiği estetik operasyonu sonrası yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Rodrigo Alves, bu kez bıçak altına yatmak için Belçika'ya gitti.
Zaman zaman estetik operasyon için Türkiye'ye de gelen ünlü TV yıldızı Rodrigo Alves, yüzünün operasyon sonrası halini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Alves'in bu estetik operasyonlar için 25 bin sterlin harcadığı basına sızdı.
Kariyerinin ilk döneminde Barbie bebeğin sevgilisi Ken'e benzemek için sayısız estetik operasyon geçiren İngiliz- Brezilyalı TV yıldızı Rodrigo Alves, Belçika'nın Antwerp kentinde yeniden bıçak altına yattı.
Bir dizi operasyon sonrası cinsiyet değiştiren Alves'in amacı, yüzünün daha kadınsı hatlara bürünmesiydi. Göz çevresi ve çene hattını düzelttiren Alves, tam anlamıyla bir kadına dönüşebilmek için "Adem elmasını" da aldırdı.
Alves bu operasyonun ardından nasıl göründüğünü, nasıl hissettiğini de Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden takipçileriyle paylaşıyor.