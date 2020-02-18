'Ken Bebek' Rodrigo Alves estetik sonrası halini takipçileriyle paylaştı!

Zaman zaman estetik operasyon için Türkiye'ye de gelen ünlü TV yıldızı Rodrigo Alves, yüzünün operasyon sonrası halini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Alves'in bu estetik operasyonlar için 25 bin sterlin harcadığı basına sızdı.