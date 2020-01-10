Ken Bebek lakaplı Rodrigo Alves yaptırdığı botokslar sonucu cinsiyet değiştirdi!

Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek’e benzemeye çalışırken kadın oldu. Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70'e yakın operasyon geçirmişti.